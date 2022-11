Skandal in Frankreichs katholischer Kirche: Früherer Erzbischof gesteht Missbrauch an Minderjährigen Nach einem Bericht über sexuelle Missbrauchsvorfälle in Frankreich befinden sich mehrere Bischöfe im Visier der Justiz. Nun gesteht ein Kardinal den...

Tagesspiegel vor 2 Tagen - Deutschland