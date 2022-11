09.11.2022 ( vor 5 Stunden )



In einem Wahlkreis in Arizona sind Pannen bei einem Fünftel der Wahlautomaten aufgetreten. Anhänger von Donald Trump säen deshalb Zweifel an der Integrität der Wahl.