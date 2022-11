10.11.2022 ( vor 4 Tagen )



Trainer Timo Schultz vom FC St. Pauli kündigt für den Abschluss der schwachen Hinrunde in der 2. Fußball-Bundesliga eine Analyse an. „Ich hätte gerne mehr Punkte. Als Trainer fragt man sich natürlich, was man hätte anders machen können. Der gesamte sportliche Bereich wird sich nach Karlsruhe hinsetzen und das analysieren.“ Am Samstag (13.00 Uhr/Sky) tritt seine Mannschaft beim Karlsruher SC an. 👓 Vollständige Meldung