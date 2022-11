Kanzler Scholz ist zu Beginn seiner Asienreise in Vietnam eingetroffen. Im Land, das mit Deutschland historisch eng verbunden ist, steht der Kanzler vor einem...

Die erste Woche der Fußball-WM in Katar nutzt der ÖFB vom 21. bis 25. November zu einem Trainingscamp für Perspektivspieler im kroatischen Pula. Damit...

Kurz vor der Bekanntgabe des WM-Kaders kann sich Mario Götze ein weiteres Mal präsentieren. Der Rio-Held von 2014 gewinnt mit Frankfurt in Augsburg. Auch ein...

Der Wolfsburger Autobauer will bis auf weiteres nicht mehr bei Twitter werben. Was ist der Grund dafür?