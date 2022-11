14.11.2022 ( vor 4 Stunden )



In einem TV-Interview lässt Ronaldo erkennen, dass er ein neues Stadium der Eitelkeit erreicht hat - und pestet unter anderem gegen Rangnick, seinen früheren Trainer in Manchester. Ziel des Portugiesen ist, Old Trafford im Winter zu verlassen.