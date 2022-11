Die Polizei nahm nach eigenen Angaben mehr als 40 Personen fest. Die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK bestreitet eine Verwicklung in den Anschlag.

Bereits kurz nach dem tödlichen Attentat in Istanbul gibt Innenminister Soylu dem syrischen Ableger der PKK die Schuld. Türkische Sicherheitskräfte sind da...