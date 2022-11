Viply Jetzt hat auch Christina Applegate ihren Stern in Hollywood. Am Montag wurde die Schauspielerin mit einer Gehwegpla… https://t.co/c8RTzEYej5 vor 7 Minuten Schweizer Illu Christina Applegate mit Gehstock an der Verleihung ihres Walk-of-Fame-Sterns https://t.co/l2wmufmq8g vor 23 Minuten Schwarzwälder Bote Schon immer träumte die Schauspielerin Christina Applegate von einem Stern auf dem Hollywood Boulevard. Nun hat die… https://t.co/1XGI3zY6Uj vor 27 Minuten A-T-K_Ritter_der_Zwitscherrunde Für mich das rührseligste Foto dieser Woche. Kelly Bundy-Schauspielerin Christina Applegate (50), MS-krank, bekam a… https://t.co/vwwJRYa6dr vor 34 Minuten FAZ Gesellschaft Die an Multipler Sklerose erkrankte Schauspielerin trat unter lautem Applaus vor die Menge. Schon als Kind habe App… https://t.co/G0nuFQuwTW vor 45 Minuten Frankfurter Allgemeine gesamt Die an Multipler Sklerose erkrankte Schauspielerin trat unter lautem Applaus vor die Menge. Schon als Kind habe App… https://t.co/R7RgkPyd3H vor 45 Minuten