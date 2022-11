Einschusslöcher an Essener Synagoge - Polizei ermittelt An der Tür des Rabbinerhauses an der Essener Synagoge gibt es vier Einschusslöcher. Jetzt sucht die Polizei nach einem männlichen Verdächtigen.

