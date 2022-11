„In Zeit der Eigenverantwortung zurückfinden“: FDP-Fraktionschef Czaja fordert Ende der Isolations- und Maskenpflicht in Berlin In manchen Ländern ist die Isolationspflicht für Corona-Infizierte bereits aufgehoben worden. Sebastian Czaja will nun auch in Berlin den „Normalzustand“...

Tagesspiegel vor 1 Woche - Deutschland