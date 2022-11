18.11.2022 ( vor 18 Stunden )



In der Region um die Stadt Buffalo im Bundesstaat New York erwartet der Wetterdienst "historischen Schneefall". Für elf Landkreise wurde der Notstand ausgerufen.