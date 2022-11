Lucia Choi RT @rico_brick: WM 2022: Deutschland knickt ein - Manuel Neuer spielt ohne „One Love“-Binde. Es ist ja auch konfrontationsfreier hier in De… vor 1 Minute Mr_kanther_motors @BBQ_Babo @DFB_Team @Manuel_Neuer Und der Iran zieht das durch mit der Nationalhymne, ohne zu wissen, was "zu Hause" auf sie wartet... vor 4 Minuten Hendrik RT @herrbaertig: Wie geil wäre es, wenn Manuel Neuer die Binde einfach trüge. Ohne den DFB, ohne die anderen Nationen. Einfach nur er. Jede… vor 9 Minuten Shi⁷ ig: shishi4_4 RT @duckingthoughts: Lasst euch Mal ein Rückgrat wachsen...ist ja peinlich. @DFB_Team 🔗https://t.co/bUCuU73XEB https://t.co/79upolQCdz vor 9 Minuten Paul Fotograph RT @Karl_Lauterbach: Die WM 2022 wird immer weniger interessant für mich. Wenn nicht einmal ein minimales Zeichen der Solidarität an unterd… vor 10 Minuten Jan RT @herrbaertig: Wie geil wäre es, wenn Manuel Neuer die Binde einfach trüge. Ohne den DFB, ohne die anderen Nationen. Einfach nur er. Jede… vor 12 Minuten