"Mehr strategische Autonomie": EU-Parlament will eigene Satelliten ins All schicken EU-Parlamentarier wollen einen Verbund eigener Satelliten ins All schicken. Der soll Europa unabhängiger von Dritten machen und kritische Infrastruktur besser...

n-tv.de vor 5 Tagen - Welt Auch berichtet bei • tagesschau.de