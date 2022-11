DieMecki🖤⚽️💚 RT @aktuelle_stunde: Protest im Stadion – und im TV ist die Welt in Ordnung: Was wir in WM-Übertragungen sehen, entscheidet die FIFA. Und d… vor 47 Minuten 🤜🏻Bücherwurm🤛🏿 (🏡) RT @aktuelle_stunde: Protest im Stadion – und im TV ist die Welt in Ordnung: Was wir in WM-Übertragungen sehen, entscheidet die FIFA. Und d… vor 1 Stunde 🔴🎲Pitbull-Mama geboostert🎲🔴 RT @aktuelle_stunde: Protest im Stadion – und im TV ist die Welt in Ordnung: Was wir in WM-Übertragungen sehen, entscheidet die FIFA. Und d… vor 1 Stunde Alan Posener RT @zeitonline_pol: Der Mut der Iraner bei der Fußball-WM imponiert @APosener. Wären die europäischen Spieler und Funktionäre so mutig, sie… vor 1 Stunde Markus Bach RT @zeitonline: Die Iraner singen ihre Hymne bei der WM nicht – eine Geste, die etwas kostet, schreibt @APosner. Wären die europäischen Spi… vor 1 Stunde Mal sehen 💉💉💉 RT @aktuelle_stunde: Protest im Stadion – und im TV ist die Welt in Ordnung: Was wir in WM-Übertragungen sehen, entscheidet die FIFA. Und d… vor 1 Stunde