Strukturiert will die Bundesregierung den Bundeswehr- Strukturiert will die Bundesregierung den Bundeswehr- Einsatz in Mali beenden. Wer aber stößt in das Vakuum vor? In den Nachbarländern sorgt man sich um die Stabilität der gesamten Region. Das könnte Folgen auch für Europa haben. Von Norbert Hahn. 👓 Vollständige Meldung