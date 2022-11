derblauweisse SPIEGEL ONLINE NEWTop story: Schwimmen gegen Plastikmüll: 2.700 Kilometer die Donau flussabwärts – SPIEGEL TV - DER… https://t.co/wO87P6Jsjo vor 2 Stunden Christian Lehmann Kannste dir nicht ausdenken. https://t.co/8tGvebCbi2 vor 2 Stunden Deutschland Germany Schwimmen gegen Plastikmüll: 2.700 Kilometer die Donau flussabwärts – SPIEGEL TV https://t.co/h7lZWGS55n https://t.co/XD9ixmqZoZ vor 2 Stunden Stefanswelt 🇪🇺🏳️‍🌈 RT @derspiegel: Mehr als zwei Monate lang jeden Tag 50 Kilometer in der Donau schwimmen: Mit dieser Aktion will der Chemieprofessor Andreas… vor 4 Stunden Emilio Ruiz RT @derspiegel: Mehr als zwei Monate lang jeden Tag 50 Kilometer in der Donau schwimmen: Mit dieser Aktion will der Chemieprofessor Andreas… vor 4 Stunden Eva Eriksson RT @derspiegel: Mehr als zwei Monate lang jeden Tag 50 Kilometer in der Donau schwimmen: Mit dieser Aktion will der Chemieprofessor Andreas… vor 4 Stunden