Todesfall: Jens Bullerjahn: Sachsen-Anhalts Ex-Finanzminister gestorben Der SPD-Politiker starb mit 60 Jahren in einem Krankenhaus. Im Mai hatte er öffentlich gemacht, dass er eine seltene Krankheit hatte.

Berliner Morgenpost vor 5 Stunden - Politik





Im Alter von 60 Jahren gestorben: Sachsen-Anhalts Ex-Finanzminister Jens Bullerjahn ist tot In einem Interview hatte Bullerjahn in diesem Jahr öffentlich gemacht, dass er an der seltenen Nervenkrankheit ALS leidet. Am Samstag starb er in einem...

Tagesspiegel vor 6 Stunden - Politik