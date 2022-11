Die Flughafenblockade der Aktivisten in Berlin sehen viele als "kriminell", "inakzeptabel" und "kontraproduktiv". Aber: Manche Politiker verteidigen auch das...

„Fürchten Sie um Ihren Job?“: Das sagt Spandaus Bürgermeisterin über die Neuwahlen Sie ist die 1. Frau auf dem Chefsessel und will den Posten verteidigen. Doch es wird eng. Hier spricht Carola Brückner über die Neuwahlen 2023 in Spandau.

Tagesspiegel vor 5 Tagen - Deutschland