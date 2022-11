28.11.2022 ( vor 8 Stunden )



Der ukrainische Präsident kündigt seinen Landsleuten weitere heftige russische Angriffe an und ruft dazu auf, hilfsbedürftige Mitmenschen in der kalten Jahreszeit besonders zu unterstützen. Der ukrainische Präsident kündigt seinen Landsleuten weitere heftige russische Angriffe an und ruft dazu auf, hilfsbedürftige Mitmenschen in der kalten Jahreszeit besonders zu unterstützen. 👓 Vollständige Meldung