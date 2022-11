Deutschen Arbeitgebern fehlen hunderttausende Fach- und Arbeitskräfte. Die Bundesregierung will Einwanderung und Einbürgerung reformieren und neue Chancen für...

Die Ampelkoalition streitet über neue Regeln für die Einbürgerung. Konkret hat der Bundeskanzler noch nicht Stellung bezogen, am Nachmittag trägt er aber...