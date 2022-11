30.11.2022 ( vor 3 Stunden )



Sie spielte in Dramen und Komödien, stand vor der Kamera und auf Theaterbühnen. Christiane Hörbiger wurde vielfach ausgezeichnet - nun ist sie im Alter von 84 Jahren in Wien gestorben. Sie spielte in Dramen und Komödien, stand vor der Kamera und auf Theaterbühnen. Christiane Hörbiger wurde vielfach ausgezeichnet - nun ist sie im Alter von 84 Jahren in Wien gestorben. 👓 Vollständige Meldung