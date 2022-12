Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 20 Stunden



Fleetwood Mac trauert um Sängerin und Songschreiberin Christine McVie 01:00 Die Sängerin und Songschreiberin, die bei vielen der größten Hits von Fleetwood Mac als Leadsängerin mitwirkte, ist mit 79 Jahren gestorben. Sie schrieb den ersten Hit, den Fleetwood Mac 1975 in den USA hatten: "Over My Head".