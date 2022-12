Paket kaputt, Brief unauffindbar? Bei solchen Problemen können sich die Verbraucher an die Bundesnetzagentur wenden. In den vergangenen Monaten taten dies...

Die Arbeitslosigkeit ist im November saisonüblich gesunken – jedoch weniger stark als in früheren Jahren. Die Arbeitslosenquote bleibt bei 5,3 Prozent.

Die Zahl der Wölfe wächst in Deutschland stetig - und gleichzeitig die Zahl der Attacken auf Nutztiere. Das sorgt immer wieder für heftige Debatten und...

In der ostukrainischen Region Donezk sind die Kämpfe besonders hart. Vor allem bei gutem Wetter ist die Zahl der Toten und Verletzten hoch. Ärzte versorgen sie...

Energiekosten: Pelletspreise am 24. November: Das kostet eine Tonne heute Die Zahl der Pelletsheizungen in Deutschland nimmt stetig zu. So hoch sind die aktuellen Pelletspreise heute am 24. November 2022.

