🏛️ PoliKonFz 🏛️ ➠ Fußball-WM: Messi trifft, Argentinien erreicht Viertelfinale » Die Südamerikaner tun sich gegen Außenseiter Aust… https://t.co/mHYeKBJce7 vor 11 Minuten CorinneNo RT @srfsport: Messi trifft: Argentinien zieht an der WM 2022 in Katar nach einem 2:1-Erfolg gegen Australien in den Viertelfinal ein. #srff… vor 12 Minuten SRF Sport Messi trifft: Argentinien zieht an der WM 2022 in Katar nach einem 2:1-Erfolg gegen Australien in den Viertelfinal… https://t.co/AwhaQVpjgN vor 12 Minuten Cityreport24 Messi trifft und steht mit Argentinien im Viertelfinale https://t.co/Fgej8mTEFM https://t.co/U8aDWjYtpj vor 32 Minuten BZ Berlin B.Z. Messi trifft und steht mit Argentinien im Viertelfinale https://t.co/pueIrY0dp6 vor 35 Minuten Sportreport_biz Fußball: WM 2022 in Katar: Messi trifft im Jubiläumsspiel – Argentinien steht nach Sieg gegen Australien im Viertel… https://t.co/SVc0BKGlUm vor 53 Minuten