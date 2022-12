Cityreport24 Krieg in der Ukraine: Ukrainische Justiz: Zunahme sexueller Gewalt durch Russen https://t.co/IgffulSpZS https://t.co/402YkJ5ApZ vor 6 Stunden Schwarzwälder Bote Die russischen Soldaten setzten sexuelle Gewalt als Kriegsmethode ein, so der ukrainische Generalstaatsanwalt. Auch… https://t.co/mO5ntFM30Y vor 8 Stunden 🏛️ PoliKonFz 🏛️ ➠ Krieg in der Ukraine: Ukrainische Justiz: Zunahme sexueller Gewalt durch Russen » None https://t.co/5tLlZ7ZcXl vor 8 Stunden guy Ukraine registriert Zehntausende Fälle von Kriegsverbrechen Die ukrainische Justiz will Russland wegen Genozids vor… https://t.co/2ZfOAVAF9l vor 4 Tagen