News Deutsch +++ Energiekrise +++: Umfrage: Jeder Zehnte hat in Deutschland bis Ende November noch nicht geheizt #123INFO https://t.co/mwk1FPLWy8 vor 49 Minuten dpa·live Umfrage: Jeder Zehnte hat bis Ende November noch nicht geheizt +++ +++ Das Wichtigste aus der Nacht 🌙 und vom Morge… https://t.co/RwF8h0ZnNj vor 1 Stunde Investing.com Deutschland 🇩🇪 Umfrage: Jeder Zehnte hat bis Ende November noch nicht geheizt - https://t.co/S72dddMMYI vor 2 Stunden @[email protected] 🌿 RT @SPIEGEL_alles: Die Energiekosten steigen rasant, das macht sich beim Heizverhalten in Deutschland bemerkbar: Laut Umfrage blieben bei z… vor 3 Stunden SPIEGEL Ticker Die Energiekosten steigen rasant, das macht sich beim Heizverhalten in Deutschland bemerkbar: Laut Umfrage blieben… https://t.co/n5CcQePS12 vor 3 Stunden