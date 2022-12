07.12.2022 ( vor 5 Stunden )



Washington äußert sich zu den mutmaßlich ukrainischen Attacken in Russland. Teheran könnte demnächst weitere Drohnen an den Kreml liefern. Und: Ärger um Sowjet-Denkmal in Litauen. Die wichtigsten Entwicklungen. 👓 Vollständige Meldung