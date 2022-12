Nach einem Angriff auf ein zehnjähriges Mädchen in Braunschweig wird nach dem Täter gefahndet. Der Mann soll das Kind sexuell missbraucht und mit dem Tode...

Am Dienstagnachmittag ereignete sich ein tragischer Unfall auf der A93 in Niederbayern. Ein 65-Jähriger stieg auf dem Standstreifen aus einem Auto aus und wurde...

Bei Arbeiten an Bäumen am Straßenrand in Berlin ist ein Arbeiter auf einer Hebebühne von einem Lkw angefahren worden. Der 34-jährige Mann stürzte am...

Beide schweben in Lebensgefahr - Mann sticht auf Tankstellenbetreiber ein - Polizist schießt auf Angreifer Ein 43-jähriger Mann hat in einer Tankstelle in Lengerich (NRW) mehrfach auf den Betreiber eingestochen. Ein Polizist hörte zufällig die Hilfeschreie, lief in...

Focus Online vor 6 Tagen - Vermischtes