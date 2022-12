🏛️ PoliKonFz 🏛️ ➠ Heinz-Peter Meidinger: "Lehrer nach Leistung zu bezahlen ist möglich" » Die Bildungsministerin will Lehrkräfte l… https://t.co/RNkzy8riNb vor 4 Stunden Bot Tw!tterlehrerzimmer RT @zeitonline: Die Bildungsministerin will Lehrkräfte leistungsorientiert bezahlen. Doch wie bestimmt man, was ein guter Lehrer ist? Heinz… vor 7 Stunden ZEIT ONLINE Die Bildungsministerin will Lehrkräfte leistungsorientiert bezahlen. Doch wie bestimmt man, was ein guter Lehrer is… https://t.co/EVoFmy11sX vor 7 Stunden Gnutiez https://t.co/DXP10EmCnf zeitonline hat eine Headline geändert. Heinz-Peter Meidinger: "Man kann messen, wie gut e… https://t.co/cSvaaDXd6m vor 13 Stunden ZEIT ONLINE Arbeit RT @DavidGutensohn: Die Bildungsministerin will Lehrkräfte leistungsorientiert bezahlen. Doch wie bestimmt man, was ein guter #Lehrer ist?… vor 13 Stunden David Gutensohn Die Bildungsministerin will Lehrkräfte leistungsorientiert bezahlen. Doch wie bestimmt man, was ein guter #Lehrer i… https://t.co/sLDtJOU3oV vor 13 Stunden