Margaretha Austen Weitere Geheimdokumente in Lagerraum von Donald Trump entdeckt https://t.co/Q8hGfWlDCq via @HAZ vor 19 Minuten isis𓂀sisi RT @RND_de: Erst im August durchsuchte die #US-Bundespolizei Trumps Residenz Mar-a-Lago in Palm Beach. Sie stellte Tausende Dokumente siche… vor 32 Minuten Claus W RT @RND_de: Erst im August durchsuchte die #US-Bundespolizei Trumps Residenz Mar-a-Lago in Palm Beach. Sie stellte Tausende Dokumente siche… vor 40 Minuten RND Erst im August durchsuchte die #US-Bundespolizei Trumps Residenz Mar-a-Lago in Palm Beach. Sie stellte Tausende Dok… https://t.co/WdFm2MEW4c vor 43 Minuten