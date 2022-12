09.12.2022 ( vor 2 Stunden )



In Deutschland sind gefälschte Rekrutierungsbriefe im Umlauf: Für den Dienst in der ukrainischen Armee werden 5000 Euro monatlich angeboten. Das ukrainische Konsulat habe keine derartigen Briefe verschickt, so ein Sprecher.