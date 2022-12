Messi, Ronaldo, Neymar oder Mbappé: Wer setzt sich in Katar die WM-Krone auf? In Katar geht es in die heiße Phase. Über die Aufreger, Überraschungen, Verlierer und Gewinner der bisherigen Weltmeisterschaft. Wie ist die Stimmung in Katar...

DiePresse.com vor 18 Stunden - Oesterreich