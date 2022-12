Nach Bekanntwerden von schwerwiegenden Korruptionsvorwürfen im EU-Parlament sind am Sonntag vier Verdächtige, darunter laut der französischen...

Medien melden U-Haft für Kaili Im Zusammenhang mit dem Korruptionsskandal im Europaparlament sind am Sonntag vier Verdächtige per Haftbefehl in Untersuchungshaft genommen worden. Mehrere...

ORF.at vor 1 Tag - Welt