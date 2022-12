Jugendrecht: Brandenburger Kinder und Jugendliche arbeiten an Gesetz mit Kinder und Jugendliche in Brandenburg arbeiten an einem Gesetz mit, das für sie bestimmt ist. Jugendministerin Britta Ernst (SPD) und die Kinder- und...

Berliner Morgenpost vor 2 Tagen - Deutschland





Großrazzia: Scholz kommentiert Festnahme von Ex-AfD-Abgeordneter scharf Im Zusammenhang mit der Großrazzia in der Reichsbürger-Szene hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die mutmaßliche Beteiligung einer ehemaligen...

abendblatt.de vor 4 Tagen - Top