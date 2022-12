Mario Gericke Krise: Arbeitnehmer büßen so viel Lohn ein wie noch nie https://t.co/sKv8XE85gk vor 1 Stunde Lutz Grubmüller Krise: Arbeitnehmer büßen so viel Lohn ein wie noch nie https://t.co/4Ncw0V8cMw vor 2 Stunden wolfgang d. witt https://t.co/XdOA0fU3bN Krise: Arbeitnehmer büßen so viel Lohn ein wie noch nie! Immer weniger Lohn & Kaufkraft! Hu… https://t.co/XQ0s2xCa8n vor 2 Stunden Birgit S -bitte nur mit Maske! Krise: Arbeitnehmer büßen so viel Lohn ein wie noch nie https://t.co/q0jbvF75P9 vor 2 Stunden heike gehrmann Krise: Arbeitnehmer büßen so viel Lohn ein wie noch nie https://t.co/Cm2C1gVloo vor 2 Stunden MSN Deutschland Krise: Arbeitnehmer büßen so viel Lohn ein wie noch nie https://t.co/n8pH2yEoHV vor 3 Stunden