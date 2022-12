Südamerika: Tumult in Peru: Demonstranten greifen Flughafen an Kurz vor der Abstimmung über einen Misstrauensantrag will Perus Staatschef das Parlament auflösen, um künftig mit Dekreten zu regieren. Doch er verkalkuliert...

abendblatt.de vor 2 Tagen - Top





Tumult in Peru: Demonstranten greifen Flughafen an Kurz vor der Abstimmung über einen Misstrauensantrag will Perus Staatschef das Parlament auflösen, um künftig mit Dekreten zu regieren. Doch er verkalkuliert...

Augsburger Allgemeine vor 2 Tagen - Politik