15.12.2022 ( vor 4 Tagen )



Schicken die USA ihr Luftabwehrsystem Patriot in die Ukraine, will Moskau es »definitiv« als Ziel für Angriffe betrachten. Und: Laut Kiew haben russische Besatzer in Cherson auch Kinder misshandelt. Die jüngsten Entwicklungen. 👓 Vollständige Meldung