Die »Reichsbürger«-Großrazzia hat die Bedrohung durch Rechtsextreme erneut verdeutlicht. Die Bundesregierung will nun mit einem Fördergesetz gegensteuern.

Reichsbürger in Deutschland: Waffen, Umsturzpläne und Ent­führ­ungen – der harte Kern der Ver­schwörer wird immer härter Ihre Proteste nehmen zwar ab, doch die Grossrazzia hat gezeigt: Das Reichsbürgermilieu ist brandgefährlich. Mit Verhaftungen allein wird sich der Staat nicht...

Basler Zeitung vor 6 Tagen - Welt