T_C_hiller RT @derspiegel: Wir haben erst gemeldet, dass er in München gelandet sei – nun soll er in einer anderen süddeutschen Stadt angekommen sein.… vor 1 Stunde derblauweisse SPIEGEL ONLINE NEWTop story: Boris Becker in München gelandet - DER SPIEGEL https://t.co/0IFctspq2W, see more https://t.co/GnGgu2voRi vor 1 Stunde Civil rights activist and German politician Willkommen Boris Becker: Unser Legende Boris Becker in München gelandet. Nach mehr als sieben Monaten Haft kam Bori… https://t.co/mfVAGq9w1M vor 1 Stunde Matthias Gebauer Ich muss mich korrigieren: Zwar stand Boris Becker auf der Passagier-Liste des genannten Fliegers nach München, war… https://t.co/C8SJ5vgArE vor 1 Stunde Holger Kopp Boris Becker ist wieder in D. Heute mit einem gecharterten Privatjet in München gelandet. Dachte, der wäre insolvent? vor 1 Stunde Franz W.Winterberg Verwirrung um Becker-Rückkehr nach Deutschland: München oder Stuttgart, Hauptsache Bayern ¯\_(ツ)_/¯ https://t.co/ahEiXvExwG via @derspiegel vor 1 Stunde