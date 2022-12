Franz W.Winterberg RT @TAOnline: Geldpolitik: EZB erhöht Leitzins: Was das für Verbraucher bedeutet https://t.co/ilvE76lxtv vor 4 Tagen Wolfenbütteler Zeitung Geldpolitik: EZB erhöht Leitzins: Was das für Verbraucher bedeutet https://t.co/xbMXFBNXNo vor 4 Tagen Franke-Media.net Um weitere 50 Basispunkte auf 2,50 Prozent hat die #EZB soeben ihren #Leitzins für die #Eurozone erhöht und ist dam… https://t.co/yrfH4XyPoM vor 4 Tagen Salzgitter Zeitung Geldpolitik: EZB erhöht Leitzins: Was das für Verbraucher bedeutet https://t.co/fGJROIQweP vor 4 Tagen Gifhorner Rundschau Geldpolitik: EZB erhöht Leitzins: Was das für Verbraucher bedeutet https://t.co/c9e91s99Uz vor 4 Tagen TLZ Geldpolitik: EZB erhöht Leitzins: Was das für Verbraucher bedeutet https://t.co/g5nbJGcKA4 vor 4 Tagen