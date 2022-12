Wemeze Der Kurznachrichtendienst Twitter hat die Konten des konkurrierenden Dienstes Mastodon sowie die mehrerer Journalis… https://t.co/sYPqdixpFl vor 7 Sekunden RicoTV🏳️‍🌈 RT @m_kollmorgen: Das nennt nun #Musk Meinungsfreiheit!? Also wenn ich gesperrt bin wisst ihr warum! 😉 https://t.co/ljYiYHMlvh vor 13 Sekunden django RT @CheGuevara_1961: #Twitter sperrt Konten von Journalisten und Konkurrenten, die kritisch über "#Diktator" #ElonMusk berichten. Betroffe… vor 55 Sekunden lilo start 🇩🇪🇪🇺🇺🇦🇼🇸🏳️‍🌈, 🇮🇱🤝the world RT @nicolediekmann: Überraschung! Das ist eine sehr interessante Auslegung von Freedom of Speech. Um es zu präzisieren: keine demokratisch… vor 1 Minute Wulf Lorenc RT @faznet: #Twitter hat die Konten mehrerer Journalisten gesperrt. Einige der Reporter hatten am Vortag über die Sperrung eines Nutzerkont… vor 2 Minuten koeniginramses RT @nhaerting: Elon Musk sperrt kritische Journalisten bei Twitter aus https://t.co/OX9ESqrCQC vor 2 Minuten