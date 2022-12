Shacchi RT @wurzer_julian: Großeinsatz am Hotel Dom Aquarée in #Berlin. Am Morgen ist das Aquarium geplatzt und Wasser auf die Straße ausgetreten.… vor 7 Minuten BarmPot RT @wurzer_julian: Großeinsatz am Hotel Dom Aquarée in #Berlin. Am Morgen ist das Aquarium geplatzt und Wasser auf die Straße ausgetreten.… vor 18 Minuten @ecakir67 RT @wurzer_julian: Großeinsatz am Hotel Dom Aquarée in #Berlin. Am Morgen ist das Aquarium geplatzt und Wasser auf die Straße ausgetreten.… vor 21 Minuten Steve J. RT @wurzer_julian: Großeinsatz am Hotel Dom Aquarée in #Berlin. Am Morgen ist das Aquarium geplatzt und Wasser auf die Straße ausgetreten.… vor 27 Minuten King Leo #stopwar RT @wurzer_julian: Großeinsatz am Hotel Dom Aquarée in #Berlin. Am Morgen ist das Aquarium geplatzt und Wasser auf die Straße ausgetreten.… vor 1 Stunde 凉开水泡面 RT @wurzer_julian: Großeinsatz am Hotel Dom Aquarée in #Berlin. Am Morgen ist das Aquarium geplatzt und Wasser auf die Straße ausgetreten.… vor 1 Stunde