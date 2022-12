Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 1 Tag



Aquadom zerborsten: Hunderte Hotelgäste in Berlin-Mitte unter Schock 00:45 Schreck in der Morgenstunde: in einem Gebäude- und Hotelkomplex in berlin-Mitte ist die Touristen-Attraktion Aquadom auf einen Schlag zersplittert. Das 16 Meter hohe Aquarium ist das weltgrößte seiner Art. Darin befanden sich 1 Mio. Liter Salzwasser und 1500 Fische, die verendeten.