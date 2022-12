17.12.2022 ( vor 18 Stunden )



Es friert in Deutschland und am Roten Telefon erzählen immer mehr Leser von ihren Sorgen und Krankheiten. Doch es ging auch um Krähen, Bettwäsche – und Selbstwirksamkeit.