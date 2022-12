18.12.2022 ( vor 3 Stunden )



Sei es ein Spiel, eine Szene, einen Moment der Bewunderung. Und nun: den ersten WM-Titel in einer Kathedrale in Weiß und Himmelblau. Es ist genau so gekommen, wie es kommen musste. Sei es ein Spiel, eine Szene, einen Moment der Bewunderung. Und nun: den ersten WM-Titel in einer Kathedrale in Weiß und Himmelblau. Es ist genau so gekommen, wie es kommen musste. 👓 Vollständige Meldung