Bewegender Abschied in Rom: Trauerfeier für Mihajlovic Zu Ehren von Sinisa Mihajlovic gab es am Montag in der italienischen Hauptstadt Rom eine bewegende Trauerfeier. Rund 2000 Menschen hatten sich für das Kind der...

kicker vor 16 Stunden - Sport Augsburger Allgemeine Auch berichtet bei • ORF.at