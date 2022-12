James' Nachrichten-Update (3/3) Menschenrechte in Afghanistan: Taliban verbannen Frauen aus Universitäten https://t.co/0qCFeT2QZN vor 2 Stunden Alexander News (Menschenrechte in Afghanistan: Taliban verbannen Frauen von Universitäten) has been published on… https://t.co/lcJePhmDft vor 7 Stunden Aprizion Deutschland News 1 Menschenrechte in Afghanistan: Taliban verbannen Frauen aus Universitäten #AprizionDE https://t.co/fBd7hQ4psk https://t.co/3R1FmceheL vor 9 Stunden Georg Erber Menschenrechte in Afghanistan Taliban verbannen Frauen aus Universitäten https://t.co/ye4GLXTIBd vor 11 Stunden Aprizion Deutschland News 1 Menschenrechte in Afghanistan: Taliban verbannen Frauen aus Universitäten #AprizionDE https://t.co/fBd7hQ4psk https://t.co/DTw7XbCy4v vor 12 Stunden RAADAR Menschenrechte in Afghanistan: Taliban verbannen Frauen von Universitäten https://t.co/X4eLrfCKVY vor 13 Stunden