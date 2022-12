Deutschland wird von nicht gewählten missbraucht. Außenministerin Annalena Baerbock setzt nach der Rückgabe der sogenannten Benin-Bronzen an Nigeria auf eine vertief… https://t.co/bcDB1RGWju vor 26 Minuten Lav///Mustafa RT @zeitonline: Im #Kolonialismus geraubt, heute wieder zurückgegeben: Eine erste Auswahl an #Benin-Bronzen. https://t.co/z9SO6P3P7l https:… vor 36 Minuten tatjana beyer RT @Carnay61823003: @ABaerbock Baerbock & Roth belasten 🇩🇪 mit einer Schuld die nicht besteht. Benin war nie eine Deutsche Kolonie. Franzö… vor 37 Minuten MEGA_Swiss RT @Carnay61823003: @ABaerbock Baerbock & Roth belasten 🇩🇪 mit einer Schuld die nicht besteht. Benin war nie eine Deutsche Kolonie. Franzö… vor 58 Minuten Bürger Deutsche Politiker sind nur noch peinlich, in diesem Fall die beiden Damen Roth und Bärbock. Ein Fall zum fremdschä… https://t.co/HgYYlFZICs vor 1 Stunde RussianSpeertraeger57 RT @IgnazBearth: Baerbock: Aufarbeitung der Kolonialgeschichte ernst gemeint Außenministerin Annalena Baerbock setzt nach der Rückgabe der… vor 1 Stunde