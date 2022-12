Selenskyj in den USA erwartet: Treffen mit Biden, Rede vor Kongress

21.12.2022 ( vor 2 Stunden )



Der ukrainische Präsident Selenskyj wird am Abend in Der ukrainische Präsident Selenskyj wird am Abend in Washington erwartet. Dort wird er mit US-Präsident Biden zusammentreffen und später vor dem Kongress sprechen. Der Kreml kritisierte die Reise - und dass die USA weitere Waffen liefern wollen. 👓 Vollständige Meldung