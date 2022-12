Eßlinger Zeitung Schüsse in der Innenstadt von#Paris töten drei Menschen und verletzen weitere. Die #Polizei nimmt einen Mann fest.… https://t.co/g7jspkwYM9 vor 2 Stunden Cityreport24 Frankreich: Drei Tote bei Schüssen in Paris https://t.co/q66OJwJzCl https://t.co/ipTUDwk486 vor 3 Stunden Schwarzwälder Bote In der Pariser Innenstadt fallen Schüsse. Drei Menschen sterben und mehrere werden verletzt. Die Polizei nimmt eine… https://t.co/Nq42ncG3c1 vor 4 Stunden Hans Valer RT @FWWinterberg: Frankreich: Zwei Tote nach Schüssen in Paris – Verdächtiger festgenommen https://t.co/BQqmHyxpcH via @derspiegel vor 5 Stunden Breaking first 🇩🇪 🟥 12:41 DW: BREAKING — French police arrest gunman f.… 🟥 12:54 WELT News: Frankreich: Mindestens zwei Tote und v.…… https://t.co/cTuSBunqmk vor 5 Stunden KlausGucktRaus Oh no 😰😰😰#Frankreich: Zwei Tote nach Schüssen in #Paris – Verdächtiger festgenommen https://t.co/yJZ4x33b2E via @derspiegel vor 5 Stunden