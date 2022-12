Schwarzwälder Bote Der arktische Sturm «Elliott» hat Teile der USA weiter im Griff. Bislang wurden 23 Tote gemeldet. In einigen Landes… https://t.co/vuXYDF6KWb vor 9 Stunden Cityreport24 Wetter: Wintersturm in den USA: Weihnachtsfest in extremer Kälte https://t.co/Jj6jRNMMvU https://t.co/Jzha1kxKsu vor 10 Stunden Gnutiez https://t.co/lpeqZmQA8q zeitonline hat eine Headline geändert. Wetter: Wintersturm in den USA: Weihnachtsfest in… https://t.co/43N40x5kRg vor 11 Stunden Nachrichten Wetter: Tote durch Sturm in USA: Weihnachtsfest in extremer Kälte https://t.co/vXw4FKOkOl vor 11 Stunden TueNachrichten Wetter: Tote durch Sturm in USA: Weihnachtsfest in extremer Kälte https://t.co/dDlcMpFYsq vor 11 Stunden DeNews Wetter: Tote durch Sturm in USA: Weihnachtsfest in extremer Kälte https://t.co/MyY3RsC0O4 vor 11 Stunden